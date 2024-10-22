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Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье

3:07
Зоосфера » Кошки

Кормление кошек — важная часть заботы о питомцах, и правильный рацион способствуют их здоровью и благополучию. В дополнение к основным кормам, некоторые продукты могут повысить разнообразие питания и обогатить его полезными веществами. Однако не все продукты подходят для кошек, и важно знать, что можно добавлять в их рацион. Рассмотрим, какие именно продукты разрешены.

Витамины и минералы: как продукты влияют на кошачье здоровье
Фото: Wikipedia by stefan_fotos, CC BY-SA 2.0

Курица и индейка

Отварная или запеченная курица и индейка без кожи и приправ — отличные источники белка для кошек. Они легко усваиваются и могут быть предложены как отдельная порция или добавлены в основной корм.

Говядина

Некоторые кошки любят говядину, которую также можно предлагать в отварном или тушеном виде. Старайтесь избегать жирных частей и приправ.

Рыба

Рыба, такая как лосось или тунец, является хорошим источником Омега-3 жирных кислот. Однако её следует давать в умеренных количествах, чтобы избежать проблем с пищеварением и токсичности от избыточного потребления.

Морковь

Отварная или запеченная морковь может быть предложена как полезный перекус. Она содержит витамины и минералы, которые полезны для кошек.

Тыква

Тыква помогает улучшить пищеварение и может быть полезна при запорах. Предлагайте её в варёном или консервированном виде без приправ.

Зелёный горошек

Отварной зеленый горошек является отличным источником витаминов и клетчатки. Многие кошки с удовольствием его едят.

Яблоки

Очистив яблоки от кожицы и семян, их можно мелко нарезать и предложить питомцу как лакомство. Яблоки богаты витаминами и антиоксидантами.

Бананы

Некоторые кошки могут полюбить бананы. Это фрукт, богатый калий и витаминами группы B, но давать его нужно в небольших количествах из-за высоко содержания сахара.

Арбуз

Без семян и корки арбуз можно предложить как освежающий лакомство в жаркую погоду. Он содержит много воды и помогает поддерживать гидратацию.

Яйца

Отварные яйца — отличный источник белка. Убедитесь, что они приготовлены и не содержат сырых компонентов, чтобы избежать риска сальмонеллеза.

Кисломолочные продукты

Некоторые кошки могут переваривать натуральный йогурт или творог. Но важно помнить, что не все кошки переносят лактозу, поэтому вводите их в рацион постепенно.

Добавление некоторых продуктов в рацион кошек может сделать их питание более разнообразным и полезным. Однако всегда стоит быть осторожными. Перед тем как вносить изменения в рацион своего питомца, важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы избежать аллергий или пищеварительных проблем. Помните, что основной рацион должен оставаться сбалансированным и полноценным, а добавления — лишь небольшим дополнением к нему!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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