Как понять, что кошка заболела: ответ ветеринаров

Самыми распространенными заболеваниями кошек являются почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря, цистит, простудные заболевания, кожные заболевания.
Часто основными причинами заражения являются снижение иммунитета и контакт с носителями вируса — другими животными.
Холод, сквозняк, несбалансированное питание, плохое содержание животного, а также хронические стрессы также влияют на заболеваемость кошачьими болезнями. Эти факторы могут стать причиной раннего старения организма животного и различных заболеваний у питомца.
Домашние кошки могут страдать от многих заболеваний. Например, анемия, глисты, интоксикации, дефицит витаминов и минералов. Также встречаются грибковые инфекции, блохи, болезни внутренних органов.
Больная кошка часто страдает от выделений и обильного слюноотделения. Также повышается температура тела, возникают проблемы с пищеварением, кровь в моче или стуле. Ветеринары еще отмечают ухудшение состояния кожи и шерсти.
Кроме того, у больных животных возникают проблемы с походкой, судороги, проблемы с координацией движений. Также животное может кашлять, тяжело дышать, отказываться от пищи и воды.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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