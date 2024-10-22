Как понять, что кошка заболела: ответ ветеринаров

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки часто болеют

Самыми распространенными заболеваниями кошек являются почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря, цистит, простудные заболевания, кожные заболевания.

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Часто основными причинами заражения являются снижение иммунитета и контакт с носителями вируса — другими животными.

Холод, сквозняк, несбалансированное питание, плохое содержание животного, а также хронические стрессы также влияют на заболеваемость кошачьими болезнями. Эти факторы могут стать причиной раннего старения организма животного и различных заболеваний у питомца.

Как понять, что кошка заболела

Домашние кошки могут страдать от многих заболеваний. Например, анемия, глисты, интоксикации, дефицит витаминов и минералов. Также встречаются грибковые инфекции, блохи, болезни внутренних органов.

Больная кошка часто страдает от выделений и обильного слюноотделения. Также повышается температура тела, возникают проблемы с пищеварением, кровь в моче или стуле. Ветеринары еще отмечают ухудшение состояния кожи и шерсти.

Кроме того, у больных животных возникают проблемы с походкой, судороги, проблемы с координацией движений. Также животное может кашлять, тяжело дышать, отказываться от пищи и воды.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



