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Можно ли собакам есть манго?

1:17
Зоосфера

Можно ли собакам есть манго

Этот экзотический фрукт богат многими полезными веществами — минералами и витаминами. Фрукт содержит такие витамины, как витамины В6, А, С и Е.

Можно ли собакам есть манго?
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, CC BY-SA 4.0

Они играют важную роль в поддержании здоровья питомца. Эти витамины важны для нормального функционирования иммунной системы, а также сердца, костей и мышц. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвращает развитие хронических заболеваний.

Фрукт также богат клетчаткой, которая обеспечивает нормальное пищеварение и запоры у животного. Антиоксиданты в плодах помогают защитить клетки от разрушения. Они также поддерживают функционирование иммунной и зрительной систем.

Как безопасно приготовить манго для собак

Сначала очистите манго от кожуры и удалите косточку, так как это небезопасно и даже токсично для животного.

Хотя манго в целом безопасны для большинства собак, они не подходят для собак с диабетом. Натуральные сахара в манго могут вызвать скачок уровня сахара в крови, что может быть вредно для животных с диабетом.

Чтобы дать манго своей собаке, разрежьте фрукт на небольшие, удобные кусочки.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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