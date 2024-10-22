Можно ли собакам есть манго?

Этот экзотический фрукт богат многими полезными веществами — минералами и витаминами. Фрукт содержит такие витамины, как витамины В6, А, С и Е.
Они играют важную роль в поддержании здоровья питомца. Эти витамины важны для нормального функционирования иммунной системы, а также сердца, костей и мышц. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и предотвращает развитие хронических заболеваний.
Фрукт также богат клетчаткой, которая обеспечивает нормальное пищеварение и запоры у животного. Антиоксиданты в плодах помогают защитить клетки от разрушения. Они также поддерживают функционирование иммунной и зрительной систем.
Сначала очистите манго от кожуры и удалите косточку, так как это небезопасно и даже токсично для животного.
Хотя манго в целом безопасны для большинства собак, они не подходят для собак с диабетом. Натуральные сахара в манго могут вызвать скачок уровня сахара в крови, что может быть вредно для животных с диабетом.
Чтобы дать манго своей собаке, разрежьте фрукт на небольшие, удобные кусочки.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
Ремонтантная малина — это уникальный сорт, который радует садоводов возможностью собирать урожай дважды за сезон: летом и осенью.