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20 кошек спасли в Москве из квартиры в Алтуфьево

0:43
Зоосфера

Сотрудники прокуратуры Москвы спасли более 20 кошек, которые находились в ненадлежащих условиях в квартире на Алтуфьевском шоссе. Об этом 20 октября проинформировало агентство ТАСС.

20 кошек спасли в Москве из квартиры в Алтуфьево
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Бутырский межрайонный прокурор подал в суд иск о запрете содержания животных в данной квартире и обязании владельца привести помещение в соответствие с санитарными нормами", — уточнили в прокуратуре.

По словам представителя ведомства, суд полностью поддержал требования прокурора и удовлетворил иск. "20 милых кошек, включая котят, были спасены, и волонтеры помогут им найти новые заботливые семьи", — добавили в прокуратуре Москвы.

Уточнения

Алту́фьевское шоссе́ - улица в районе Отрадное, Алтуфьевском районе, районах Бибирево и Лианозово Северо-Восточного административного округа города Москвы. Проходит от Малого кольца Московской железной дороги до границы города в районе пересечения с МКАД.

Прокуратура Москвы - государственный орган, осуществляющий на территории Москвы надзор за соблюдением законов, действующих на территории России.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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