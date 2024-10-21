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Какие проблемы могут быть у собак в холодную погоду

1:51
Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнут у собаки из-за холода. Об этом сообщают РИА Новости.

Какие проблемы могут быть у собак в холодную погоду
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

"Питомцы, как и люди, могут чаще болеть в холодный сезон. Однако простуда, как мы её понимаем, не характерна для собак. Они подвержены инфекциям и кожным заболеваниям, а также страдают от суставных и ушных проблем в холодную погоду", — отметил Голубев.

Холод и сырость могут усугубить состояние собак с артритом или дисплазией, вызывая у них дискомфорт. В этот период такие животные могут больше лежать и отказываться от долгих прогулок. Важно заботиться о здоровье питомцев, избегать нагрузок и утеплять их одеждой. Консультация с ветеринаром может помочь, особенно если необходимы витамины или лекарства.

Голубев также развеял миф о том, что клещи опасны только весной и летом. В тёплую осень с низкой влажностью они могут продолжать представлять угрозу. Обработка собак от клещей до заморозков крайне важна, поскольку пироплазмоз, передаваемый ими, может быть смертельным без своевременного лечения.

Из-за повышенных уровней пыльцы и плесени у собак могут обостряться хронические аллергии, проявляющиеся зудом и воспалениями. Осенью также возрастает риск отита, особенно от холодного ветра и купания. Симптомы могут включать тряску головой и чесание ушей, и в таких случаях важна консультация ветеринара.

По словам президента РКФ, собаки также могут простужаться осенью, проявляя чихание, выделения из носа и глаз, а также общую вялость.

Уточнения

Область знаний о собаководстве называют кинологией (греч. κυων, κυνος - "собака" и λόγος - "знание"), а специалиста в этой области — кинологом. Различают разные направления в собаководстве:
 

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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