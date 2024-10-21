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Почему толстый кот - это не мило, а опасно

1:45
Зоосфера

Ожирение у домашних кошек, достаточно, распространенная проблема. Владельцы котов часто не придают должного значения лишнему весу питомца, хотя он может нести за собой серьезные последствия для здоровья любимца. О них рассказали в sevastopolmedia.

Почему толстый кот - это не мило, а опасно
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сердечно-сосудистые заболевания

Ожирение увеличивает нагрузку на сердце кошки, что может привести к одышке, слабости и сердечной недостаточности.

Проблемы с суставами

Кошки весом более 10 кг сталкиваются с перегрузкой суставов, что может вызвать артрит и снизить подвижность. Это приводит к уменьшению активности и трудностям в движении.

Проблемы с дыханием

Жировые отложения в области груди затрудняют дыхание, особенно во время физической активности, что может вызвать одышку и приступы удушья.

Сокращенная продолжительность жизни

Кошки с избыточным весом, как правило, живут на несколько лет меньше, чем их стройные сородичи, из-за связанных с ожирением заболеваний.

Сложности с уходом за собой

Откормленные кошки не могут добиться хорошей гигиены, что ведет к кожным проблемам и инфекциям, вызывая стресс у животных.

Как не допустить этого?

Следите за рационом, обеспечивая сбалансированное питание. Играйте с питомцем, чтобы поддерживать его физическую активность. Регулярно посещайте ветеринара для контроля веса и здоровья. Правильное питание и движение помогут вашей кошке оставаться здоровой и активной на долгие годы. Не допускайте увеличения веса до 10 кг — это пагубно для ее здоровья и жизни.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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