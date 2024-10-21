Почему толстый кот - это не мило, а опасно

Ожирение у домашних кошек, достаточно, распространенная проблема. Владельцы котов часто не придают должного значения лишнему весу питомца, хотя он может нести за собой серьезные последствия для здоровья любимца. О них рассказали в sevastopolmedia.
Сердечно-сосудистые заболевания
Ожирение увеличивает нагрузку на сердце кошки, что может привести к одышке, слабости и сердечной недостаточности.
Проблемы с суставами
Кошки весом более 10 кг сталкиваются с перегрузкой суставов, что может вызвать артрит и снизить подвижность. Это приводит к уменьшению активности и трудностям в движении.
Проблемы с дыханием
Жировые отложения в области груди затрудняют дыхание, особенно во время физической активности, что может вызвать одышку и приступы удушья.
Сокращенная продолжительность жизни
Кошки с избыточным весом, как правило, живут на несколько лет меньше, чем их стройные сородичи, из-за связанных с ожирением заболеваний.
Сложности с уходом за собой
Откормленные кошки не могут добиться хорошей гигиены, что ведет к кожным проблемам и инфекциям, вызывая стресс у животных.
Как не допустить этого?
Следите за рационом, обеспечивая сбалансированное питание. Играйте с питомцем, чтобы поддерживать его физическую активность. Регулярно посещайте ветеринара для контроля веса и здоровья. Правильное питание и движение помогут вашей кошке оставаться здоровой и активной на долгие годы. Не допускайте увеличения веса до 10 кг — это пагубно для ее здоровья и жизни.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Ветерина́р (лат. veterinarius - "касающийся рабочего скота") — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.