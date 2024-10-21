Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Львы займутся здоровьем, а Тельцы справятся с ленью: Гороскоп для всех знаков зодиака на конец октября
Пассажирам могут разрешить регистрировать и сдавать багаж самостоятельно
Ежедневное употребление горького шоколада снижает риск диабета и рака
В США призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли России
Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия
Углеводы спасли человечество: почему мы не можем отказаться от сладкого и мучного
Спасите свои яблони этой зимой: эффективная защита для саженцев
Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб
Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров

Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма

1:00
Зоосфера

Кот Крошик из Перми, который весил 17 килограммов, продолжает успешно бороться с лишним весом. Об этой радостной новости сообщает Telegram-канал ветеринарного реабилитационного центра DogMas.

Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Сотрудники центра отметили, что Крошик уже сбросил почти три килограмма и на последнем взвешивании показал результат в 14,2 килограмма. Чтобы избавиться от лишних килограммов, кот выполняет специальные физические упражнения, способствующие улучшению мышечной массы, а также придерживается дробного питания.

Следует напомнить, что ранее Крошик жил в подвале одной из пермских больниц, где неравнодушные сотрудники кормили его хлебными сухарями, супом, кормом "Вискас" и мясом, что привело к значительному увеличению веса. По этой причине питомец не мог передвигаться. К счастью, его спасли волонтеры, которые решили помочь ему.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Авто
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Россия — спортивная держава. В Уфе завершился форум уверенности Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма
В США призвали усилить санкции против нефтесервисной отрасли России
Не более 3 минут: в аэропорту Новой Зеландии ввели лимит на прощальные объятия
Углеводы спасли человечество: почему мы не можем отказаться от сладкого и мучного
Спасите свои яблони этой зимой: эффективная защита для саженцев
Месси позади: Акинфеев достиг нового рубежа по матчам за один клуб
Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров
Плюсы и минусы картриджных масляных фильтров: мнение экспертов
Ведомости сообщили о увеличении объема госзакупок iPhone
Boeing сокращает производство самолётов для выхода из кризиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.