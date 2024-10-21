Пермский кот Крошик похудел уже на три килограмма

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот Крошик из Перми, который весил 17 килограммов, продолжает успешно бороться с лишним весом. Об этой радостной новости сообщает Telegram-канал ветеринарного реабилитационного центра DogMas.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Сотрудники центра отметили, что Крошик уже сбросил почти три килограмма и на последнем взвешивании показал результат в 14,2 килограмма. Чтобы избавиться от лишних килограммов, кот выполняет специальные физические упражнения, способствующие улучшению мышечной массы, а также придерживается дробного питания.

Следует напомнить, что ранее Крошик жил в подвале одной из пермских больниц, где неравнодушные сотрудники кормили его хлебными сухарями, супом, кормом "Вискас" и мясом, что привело к значительному увеличению веса. По этой причине питомец не мог передвигаться. К счастью, его спасли волонтеры, которые решили помочь ему.