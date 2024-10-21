Роль сна в жизни собак: сколько нужно спать питомцам разных пород

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Количество времени, которое собака проводит во сне, варьируется в зависимости от возраста, размера, породы и уровня активности. Обычно собаки спят от 10 до 16 часов в сутки, включая ночной и дневной сон. Однако некоторые породы, такие как лабрадоры и золотистые ретриверы, могут проводить во сне до 20 часов в день.

Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

Следует помнить, что у каждой собаки свои уникальные потребности в отдыхе. Если питомец выглядит усталым или теряет интерес к играм, возможно, ему требуется больше времени на сон.

Также не стоит игнорировать потенциальные проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на продолжительность и качество сна у собак. Например, нарушения сна могут быть вызваны проблемами с пищеварением, аллергиями, инфекциями и другими заболеваниями. В таких случаях стоит обратиться к ветеринару, который сможет определить причину и предложить способы решения проблемы.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

