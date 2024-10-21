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Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой

2:02
Зоосфера

Домашние питомцы, как и люди, могут испытывать перепады настроения. Это может выражаться в ухудшении аппетита, апатии или других формах поведения. Однако особенно тревожным становится агрессивное поведение.

Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой
Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Когда кошка начинает вести себя агрессивно, важно понять причины этого. Эксперты выделяют не менее шести основных факторов, которые могут вызвать подобные реакции у кошек.

Стресс — первая и самая распространённая причина. Если кошка испытывает стресс, она может начать защищать свою территорию. Стресс может возникать по разным причинам: переезд, появление нового питомца, болезнь или другие изменения в окружении.

Конфликт с другими животными тоже может стать триггером агрессии. Если кошка живёт с другими питомцами, между ними могут возникать ссоры, приводящие к агрессивному поведению.

Проблемы со здоровьем также влияют на поведение кошек. Болезни почек, печени или щитовидной железы могут изменять их настроение и вызывать раздражительность.

Четвёртая причина — недостаток внимания. Кошки, которым не уделяют достаточно заботы и ласки, могут становиться агрессивными, пытаясь таким образом привлечь внимание.

Инстинкты защиты территории — ещё одна причина агрессии. Кошки могут реагировать агрессивно, если чувствуют, что их территория под угрозой. Это может происходить, когда в дом приходят чужие люди или другие животные.

Питомцы могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или опасность. Если кошка воспринимает что-то как угрозу, она реагирует на это инстинктивно.

Социализация играет важную роль в поведении животных. Если кошка не привыкла к контактам с другими животными или людьми, она может бояться и проявлять агрессию. Это может быть связано с отсутствием правильной социализации в раннем возрасте.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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