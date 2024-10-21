Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой

Домашние питомцы, как и люди, могут испытывать перепады настроения. Это может выражаться в ухудшении аппетита, апатии или других формах поведения. Однако особенно тревожным становится агрессивное поведение.
Когда кошка начинает вести себя агрессивно, важно понять причины этого. Эксперты выделяют не менее шести основных факторов, которые могут вызвать подобные реакции у кошек.
Стресс — первая и самая распространённая причина. Если кошка испытывает стресс, она может начать защищать свою территорию. Стресс может возникать по разным причинам: переезд, появление нового питомца, болезнь или другие изменения в окружении.
Конфликт с другими животными тоже может стать триггером агрессии. Если кошка живёт с другими питомцами, между ними могут возникать ссоры, приводящие к агрессивному поведению.
Проблемы со здоровьем также влияют на поведение кошек. Болезни почек, печени или щитовидной железы могут изменять их настроение и вызывать раздражительность.
Четвёртая причина — недостаток внимания. Кошки, которым не уделяют достаточно заботы и ласки, могут становиться агрессивными, пытаясь таким образом привлечь внимание.
Инстинкты защиты территории — ещё одна причина агрессии. Кошки могут реагировать агрессивно, если чувствуют, что их территория под угрозой. Это может происходить, когда в дом приходят чужие люди или другие животные.
Питомцы могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу или опасность. Если кошка воспринимает что-то как угрозу, она реагирует на это инстинктивно.
Социализация играет важную роль в поведении животных. Если кошка не привыкла к контактам с другими животными или людьми, она может бояться и проявлять агрессию. Это может быть связано с отсутствием правильной социализации в раннем возрасте.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.