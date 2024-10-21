Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В последние годы ветеринары всё чаще говорят о синдроме усталости усов у кошек, при котором у мурлык происходит расстройство пищевого поведения. Виной тому — не какой-то экзотический вирус, а… миски для кормления.

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Что такое синдром усталости усов

Усы, или вибриссы — важный орган чувств для кошек. Благодаря ему животные ориентируются в пространстве и получают информацию, в том числе о грозящей опасности. Именно поэтому вибриссы так чувствительны.

При чём тут миски? Дело в том, что хозяева иногда выбирают для питомцев слишком глубокую посуду для кормления. Для человека это удобно: насыпал побольше корма и ушёл на работу, не беспокоясь, что мурлыка будет сидеть голодным. Но для кошки еда из такой миски может стать настоящей пыткой. Когда сверхчувствительные усы постоянно касаются стенок миски, передавая в мозг кошки тревожные сигналы, это крайне неприятно.

Именно поэтому кошки могут вытаскивать еду из миски и есть с пола. А то и вовсе отказываются от пищи и сидят возле миски с грустным видом.

Из какой миски лучше кормить кошку

Вместо того чтобы ругать питомца за "свинство" и капризы, замените посуду на более плоскую — можно даже на обычное блюдце. Так вибриссы не будут контактировать со стенками, и кормление станет комфортным для питомца. Помните: синдром усталых усов может со временем перерасти в серьёзное расстройство пищевого поведения.

У плоских тарелок есть ещё одна польза: они приучают кошку есть медленнее и тщательнее пережёвывать пищу. Глубоки миски, наоборот, способствуют спешке и заглатыванию крупных кусков корма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Вибри́ссы (ед. ч.: вибри́сса; лат. vibrissae, от vibro — колеблюсь, извиваюсь; в обиходе — «усы») — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.

