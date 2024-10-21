Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из милой мурлыки в агрессора: эксперты рассказали, почему кошка может стать нервной и злой
Готовим вкуснейший рисовый пудинг с молотой корицей
Почему толстый кот - это не мило, а опасно
Ученые описали вероятный конец Вселенной
Огромные цветы и каскады петуний: секреты, о которых вам никто не рассказывал
Власти Башкортостана оценили идею налога на бездетность: необходимы альтернативные методы
Новым президентом Вьетнама избран генерал Лыонг Кыонг
Эндокринолог Гаптыкаева рассказала, по каким причинам может возникать дефицит железа
Сайты правительства Курской области подверглись DDoS-атаке

Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца

1:51
Зоосфера

В последние годы ветеринары всё чаще говорят о синдроме усталости усов у кошек, при котором у мурлык происходит расстройство пищевого поведения. Виной тому — не какой-то экзотический вирус, а… миски для кормления.

Синдром усталости усов у кошки: что это, и почему опасно для домашнего питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Что такое синдром усталости усов

Усы, или вибриссы — важный орган чувств для кошек. Благодаря ему животные ориентируются в пространстве и получают информацию, в том числе о грозящей опасности. Именно поэтому вибриссы так чувствительны.

При чём тут миски? Дело в том, что хозяева иногда выбирают для питомцев слишком глубокую посуду для кормления. Для человека это удобно: насыпал побольше корма и ушёл на работу, не беспокоясь, что мурлыка будет сидеть голодным. Но для кошки еда из такой миски может стать настоящей пыткой. Когда сверхчувствительные усы постоянно касаются стенок миски, передавая в мозг кошки тревожные сигналы, это крайне неприятно.

Именно поэтому кошки могут вытаскивать еду из миски и есть с пола. А то и вовсе отказываются от пищи и сидят возле миски с грустным видом.

Из какой миски лучше кормить кошку

Вместо того чтобы ругать питомца за "свинство" и капризы, замените посуду на более плоскую — можно даже на обычное блюдце. Так вибриссы не будут контактировать со стенками, и кормление станет комфортным для питомца. Помните: синдром усталых усов может со временем перерасти в серьёзное расстройство пищевого поведения.

У плоских тарелок есть ещё одна польза: они приучают кошку есть медленнее и тщательнее пережёвывать пищу. Глубоки миски, наоборот, способствуют спешке и заглатыванию крупных кусков корма.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Вибри́ссы (ед. ч.: вибри́сса; лат. vibrissae, от vibro — колеблюсь, извиваюсь; в обиходе — «усы») — осязательные механочувствительные длинные жёсткие волосы многих млекопитающих, выступающие над поверхностью шёрстного покрова.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют
Еда и рецепты
Как приготовить драники, которые точно не потемнеют Аудио 
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Референдум о европейском выборе Молдавии нелегитимен. Страна погружается в хаос Любовь Степушова Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Россиянам рассказали, когда лучше отказаться от полученной в наследство квартиры
Как избежать проблем с двигателем при частой работе на холостом ходу
Как правильно пересадить орхидею и не навредить цветку
Топ-10 домашних упражнений для укрепления ног
В Госдуме хотят снизить срок владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ
Учёные ТГАСУ разработали передовую технологию очистки воды от опасных азотных соединений
Встряхивание яиц перед варкой: зачем это нужно и как работает
Стоимость проживания в московских отелях выросла почти на 40% с начала 2024 года
С 1 декабря ГАИ начнёт выписывать штрафы за езду на летних шинах: что ждёт нарушителей
В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.