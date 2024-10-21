На спине, клубочком или лягушкой: что поза для сна говорит о вашей собаке

Собака выбирает положение для сна не случайным образом. Поза во время отдыха может многое рассказать о состоянии здоровья и настроении питомца, например, что он болеет или обижен на вас. Рассказываем, как лучше понимать язык тела собаки.
Самая чуткая позиция, которую ещё называют "позой охранника". Означает, что питомец настороже и даже во время отдыха контролирует ситуацию. Не обманывайтесь сладким посапыванием: при малейшем подозрительном шорохе собака готова вскочить и защитить хозяина.
Означает, что собака расслаблена, так как чувствует себя в полной безопасности и доверяет окружающим людям. Лучшая поза, чтобы выспаться и восстановить силы.
Собака лежит, прижав живот к полу и вытянув задние лапы. Хозяевам кажется, что питомец при этом максимально расслаблен, однако это обманчивое впечатление. Поза лягушки может говорить о напряжении в пояснице и бёдрах, которое собака пытается таким образом снять, а также о том, что пёсику жарко: прижимая живот к полу, собака старается охладиться.
Если пёс свернулся в клубочек, он показывает, что чем-то расстроен или обижен. Также поза может говорить о плохом самочувствии или желании согреться.
В таком положении питомец спит очень крепко и чувствует себя в безопасности. Кроме того, сон на спине помогает собаке восстановить нормальный теплообмен.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.