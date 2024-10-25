Исследование поведения собак и их восприятие обмана

Как собаки научились распознавать обман людей

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Научный сотрудник Киотского образовательного учреждения Акико Такаока сделал неожиданное открытие в результате своего исследования поведения четвероногих. В ходе экспериментов выяснилось, что животные способны мгновенно распознавать обман со стороны людей, что заставляет их вести себя осторожно и настороженно.

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Исследователь провёл манипуляции с посудой, наполненной и пустой едой. Собаки быстро реагировали на жесты людей, но становились агрессивными, если их лишали привычной последовательности действий.

Самым удивительным стало то, что в конце эксперимента четвероногие начали проявлять недоверие к академикам, несмотря на их любопытство к новым и неизученным предметам, которые они рассматривали с расстояния. Более того, собаки очень быстро определяли отношение своих владельцев к незнакомцам. Каждый хвостик, чувствуя неладное, отказывался брать еду из рук агрессивных людей.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

