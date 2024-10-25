Лучшие животные-лекари: как питомцы помогают людям

Уже давно наукой изучается влияние животных на здоровье человека. Некоторые питомцы оказались особенно полезными для людей:
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Кошки. О целебных свойствах кошек известно с давних времен. Научно доказано, что кошки способны стабилизировать сердечный ритм и снижать кровяное давление. Кроме того, общение с котами помогает справиться с плохим настроением, депрессией и психическими расстройствами.
Собаки. Слюна собак обладает противомикробным действием. Помимо этого, собаки мотивируют своих хозяев к прогулкам на свежем воздухе, что благоприятно влияет на здоровье сердца и помогает поддерживать хорошую физическую форму.
Лошади. На Западе существует специальная терапия с лошадьми, которая помогает в развитии детей с диагнозом аутизм. Лошади способствуют улучшению их когнитивных и моторных навыков.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных отряда непарнокопытных.