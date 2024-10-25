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Лучшие животные-лекари: как питомцы помогают людям

Какие животные могут улучшить ваше здоровье
0:59
Зоосфера

Уже давно наукой изучается влияние животных на здоровье человека. Некоторые питомцы оказались особенно полезными для людей:

Какие животные могут улучшить ваше здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0
  1. Кошки. О целебных свойствах кошек известно с давних времен. Научно доказано, что кошки способны стабилизировать сердечный ритм и снижать кровяное давление. Кроме того, общение с котами помогает справиться с плохим настроением, депрессией и психическими расстройствами.

  2. Собаки. Слюна собак обладает противомикробным действием. Помимо этого, собаки мотивируют своих хозяев к прогулкам на свежем воздухе, что благоприятно влияет на здоровье сердца и помогает поддерживать хорошую физическую форму.

  3. Лошади. На Западе существует специальная терапия с лошадьми, которая помогает в развитии детей с диагнозом аутизм. Лошади способствуют улучшению их когнитивных и моторных навыков.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных отряда непарнокопытных.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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