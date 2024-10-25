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Рейтинг лучших пород для квартиры

Как выбрать идеальную собаку для жизни в городской квартире
2:09
Зоосфера

Собака — это уникальное домашнее животное, заслуженно названное "другом человека". Эти преданные компаньоны могут стать настоящим спасением для одиноких людей. Учёные отмечают, что собаки не просто милые питомцы, но и настоящие "помощники" для владельцев, ведь они заставляют их выходить на свежий воздух минимум два раза в день.

Как выбрать идеальную собаку для жизни в городской квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, наличие щенка может стать отличной тренировкой перед тем, как решиться на рождение детей: собаки учат нас ответственности и заботе. Мы составили рейтинг лучших пород, которые идеально подходят для жизни в квартире:

  1. Пудель. Эти красивые и грациозные собаки отличаются высоким уровнем интеллекта. Они легко находят общий язык с человеком и станут отличной компанией. Однако их внешний вид требует регулярного ухода, поэтому вам придётся посещать грумера.
  2. Бишон Фризе. Умные и сообразительные, представители этой породы часто становятся цирковыми артистами, так что вы сможете научить своего питомца множеству интересных трюков.
  3. Басенджи. Эти собаки преданы как никто другой и могут соперничать по верности с Хатико. Однако будьте осторожны: они могут быть очень ревнивыми, поэтому не стоит заводить котёнка или другую собаку.
  4. Йоркширский терьер. Миниатюрные йорки отлично подойдут для всей вашей семьи. Они общительны и любознательны, поэтому легко находят общий язык с другими животными.
  5. Померанский шпиц. Эта ласковая порода с радостью делится своей любовью. Померанцы легко обучаются и адаптируются к новым условиям.
  6. Лабрадор-ретривер. Эти собаки известны своей добротой и дружелюбием. Несмотря на внушительные размеры, они прекрасно чувствуют себя в квартире, но им нужно много физической активности и игр на свежем воздухе.
  7. Такса. Эти собаки обожают детей и игрушки, так что позаботьтесь о том, чтобы у вашего питомца было достаточно развлечений.

 

 

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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