Рейтинг лучших пород для квартиры

Как выбрать идеальную собаку для жизни в городской квартире

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака — это уникальное домашнее животное, заслуженно названное "другом человека". Эти преданные компаньоны могут стать настоящим спасением для одиноких людей. Учёные отмечают, что собаки не просто милые питомцы, но и настоящие "помощники" для владельцев, ведь они заставляют их выходить на свежий воздух минимум два раза в день.

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Кроме того, наличие щенка может стать отличной тренировкой перед тем, как решиться на рождение детей: собаки учат нас ответственности и заботе. Мы составили рейтинг лучших пород, которые идеально подходят для жизни в квартире:

Пудель. Эти красивые и грациозные собаки отличаются высоким уровнем интеллекта. Они легко находят общий язык с человеком и станут отличной компанией. Однако их внешний вид требует регулярного ухода, поэтому вам придётся посещать грумера. Бишон Фризе. Умные и сообразительные, представители этой породы часто становятся цирковыми артистами, так что вы сможете научить своего питомца множеству интересных трюков. Басенджи. Эти собаки преданы как никто другой и могут соперничать по верности с Хатико. Однако будьте осторожны: они могут быть очень ревнивыми, поэтому не стоит заводить котёнка или другую собаку. Йоркширский терьер. Миниатюрные йорки отлично подойдут для всей вашей семьи. Они общительны и любознательны, поэтому легко находят общий язык с другими животными. Померанский шпиц. Эта ласковая порода с радостью делится своей любовью. Померанцы легко обучаются и адаптируются к новым условиям. Лабрадор-ретривер. Эти собаки известны своей добротой и дружелюбием. Несмотря на внушительные размеры, они прекрасно чувствуют себя в квартире, но им нужно много физической активности и игр на свежем воздухе. Такса. Эти собаки обожают детей и игрушки, так что позаботьтесь о том, чтобы у вашего питомца было достаточно развлечений.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

