Исследование собак и эпилепсии: как животные предупреждают о припадках

Научные сотрудники из Университета Ренн провели уникальный эксперимент, который продемонстрировал удивительную способность собак. Если правильно подготовить нашего четвероногого друга, его можно обучить распознавать и предупреждать о надвигающихся эпилептических припадках.
Учёные уверены, что предупреждённый человек способен лучше контролировать ситуацию, а это значит, что он может вовремя обратиться за помощью и предотвратить серьёзные последствия.
Для подтверждения этой теории были проведены ряд исследований, которые продемонстрировали, что собаки способны обнаруживать надвигающийся приступ, используя свой обострённый нюх.
Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψία ← ἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.