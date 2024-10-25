Исследование собак и эпилепсии: как животные предупреждают о припадках

Четвероногие спасители: как собаки могут предсказать эпилепсию

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Научные сотрудники из Университета Ренн провели уникальный эксперимент, который продемонстрировал удивительную способность собак. Если правильно подготовить нашего четвероногого друга, его можно обучить распознавать и предупреждать о надвигающихся эпилептических припадках.

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Учёные уверены, что предупреждённый человек способен лучше контролировать ситуацию, а это значит, что он может вовремя обратиться за помощью и предотвратить серьёзные последствия.

Для подтверждения этой теории были проведены ряд исследований, которые продемонстрировали, что собаки способны обнаруживать надвигающийся приступ, используя свой обострённый нюх.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψία ← ἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

