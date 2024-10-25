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Исследование собак и эпилепсии: как животные предупреждают о припадках

Четвероногие спасители: как собаки могут предсказать эпилепсию
0:42
Зоосфера

Научные сотрудники из Университета Ренн провели уникальный эксперимент, который продемонстрировал удивительную способность собак. Если правильно подготовить нашего четвероногого друга, его можно обучить распознавать и предупреждать о надвигающихся эпилептических припадках.

Четвероногие спасители: как собаки могут предсказать эпилепсию
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Учёные уверены, что предупреждённый человек способен лучше контролировать ситуацию, а это значит, что он может вовремя обратиться за помощью и предотвратить серьёзные последствия.

Для подтверждения этой теории были проведены ряд исследований, которые продемонстрировали, что собаки способны обнаруживать надвигающийся приступ, используя свой обострённый нюх.

Уточнения

Эпиле́пси́я (лат. epilepsia от др.-греч. ἐπιληψίαἐπίληπτος «схваченный, пойманный, застигнутый»), также арх. паду́чая (от лат. caduca) — хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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