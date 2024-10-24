Как собаки реагируют на обман: результаты исследования Киотского университета

Собаки перестают доверять людям, если замечают обман

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Научный сотрудник из Киотского университета Акико Такаока сделал удивительное открытие в ходе исследования поведения собак. Как оказалось, животные способны довольно быстро распознавать обман со стороны людей, что заставляет их вести себя более осторожно.

Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

В ходе эксперимента Такаока использовал пустые и наполненные едой миски. Сначала собаки быстро реагировали на жесты людей, но становились агрессивными, если нарушалась последовательность их действий. В конце эксперимента четвероногие потеряли доверие к исследователям, хотя продолжали проявлять интерес к новым предметам, но держались на расстоянии.

Также было установлено, что собаки способны оценивать отношения своих владельцев с новыми людьми. Если они чувствовали что-то неладное, то отказывались брать еду из рук агрессивных незнакомцев.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



