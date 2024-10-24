Как собаки реагируют на обман: результаты исследования Киотского университета

Научный сотрудник из Киотского университета Акико Такаока сделал удивительное открытие в ходе исследования поведения собак. Как оказалось, животные способны довольно быстро распознавать обман со стороны людей, что заставляет их вести себя более осторожно.
В ходе эксперимента Такаока использовал пустые и наполненные едой миски. Сначала собаки быстро реагировали на жесты людей, но становились агрессивными, если нарушалась последовательность их действий. В конце эксперимента четвероногие потеряли доверие к исследователям, хотя продолжали проявлять интерес к новым предметам, но держались на расстоянии.
Также было установлено, что собаки способны оценивать отношения своих владельцев с новыми людьми. Если они чувствовали что-то неладное, то отказывались брать еду из рук агрессивных незнакомцев.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.