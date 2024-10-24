Ветеринары раскрыли, почему пудели стали любимцами многих
Пудели: что нужно знать о преданных компаньонах
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Пудели — отличные компаньоны, которые идеально подходят для жизни в квартире. Ветеринары поделились интересными фактами о данной породе:
Фото: openverse.org by jonner, CC BY-SA 2.0
- Поп-король Элвис Пресли был большим поклонником пуделей. У него было несколько таких собак, и он часто дарил их близким людям.
- Современный облик пуделей был сформирован в Германии, хотя наибольшую популярность они приобрели во Франции, где стали национальной породой.
- Эти собаки любят много спать, и для полноценного отдыха им требуется минимум 13 часов сна.
- Пудели — однолюбы, поэтому они сильно скучают по своим хозяевам, если остаются в одиночестве на длительное время.
Уточнения
Пу́дель - порода собак.
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