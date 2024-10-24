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Ветеринары раскрыли, почему пудели стали любимцами многих

Пудели: что нужно знать о преданных компаньонах
0:42
Зоосфера

Пудели — отличные компаньоны, которые идеально подходят для жизни в квартире. Ветеринары поделились интересными фактами о данной породе:

Пудели: что нужно знать о преданных компаньонах
Фото: openverse.org by jonner, CC BY-SA 2.0
  1. Поп-король Элвис Пресли был большим поклонником пуделей. У него было несколько таких собак, и он часто дарил их близким людям.

  2. Современный облик пуделей был сформирован в Германии, хотя наибольшую популярность они приобрели во Франции, где стали национальной породой.

  3. Эти собаки любят много спать, и для полноценного отдыха им требуется минимум 13 часов сна.

  4. Пудели — однолюбы, поэтому они сильно скучают по своим хозяевам, если остаются в одиночестве на длительное время.

Уточнения

Пу́дель - порода собак.

Автор Дмитрий Тезнев
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