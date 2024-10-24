Мифы о кошках и их истинная природа

Устранение мифов о кошках: факты, которые удивят

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собрано множество мифов о кошках, которые часто встречаются у владельцев пушистых питомцев. Давайте разберёмся в некоторых из них.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Во-первых, не все кошки обожают поглаживания. Некоторые из них даже не любят, когда их трогают. Важно помнить, что при поглаживании нельзя сильно давить, так как это может вызвать раздражение. Однако почти все кошки любят нежные почёсывания за ушком и немного ниже щёк.

Во-вторых, если кот не слушается, это не означает, что он считает себя хозяином в доме. Дело в том, что по своей природе кошки — одиночки и не понимают, что такое "подчинение".

В-третьих, нужно уметь правильно интерпретировать их поведение, особенно в отношении хвоста. Некоторые движения могут быть восприняты как агрессия. Например, если подойти слишком близко к мордочке животного и смотреть ему в глаза, это может вызвать ответную реакцию в виде удара лапой по носу. В дикой природе такой жест считается актом агрессии.

В-четвёртых, кот не всегда прыгает на вас с намерением напасть. Чаще всего это означает: "Поиграй со мной". Здесь стоит обратить внимание на поведение владельцев, которые иногда сами приучают котят играть с руками или ногами.

В-пятых, коты будут исследовать пространство так, как им захочется. Запрещать им залезать на стол — значит, делать это напрасно. Даже если из-за страха они не будут делать этого при вас, то в ваше отсутствие всё равно полезут. Лучше предложить питомцу альтернативу, разрешив залезать на холодильник или шкаф — это более высокие точки, чем стол.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

