Причины, по которым кошки любят спать с хозяевами

Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек замечают, как их пушистые любимцы любят спать рядом с ними. Это не просто каприз: у этого поведения есть свои причины.

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Целительная сила. Кошки обладают удивительной способностью определять, где у вас болит, и стараются лечь именно на это место. Больные участки тела, как правило, теплее, и кошки это чувствуют.

Привязанность и нежность. Хотя кошки не выражают свои эмоции так открыто, как собаки, это не означает, что их привязанность отсутствует. Ночью кошка любит ложиться рядом с тем, к кому она испытывает искренние чувства.

Приятный аромат. Кошки обладают отличным обонянием и могут чувствовать запахи, которые для человека незаметны. Если от вас приятно пахнет, это притягивает их к вам.

Инстинкты контроля. Происходя от диких предков, кошки всё ещё сохраняют свои хищнические инстинкты. Спя рядом с вами, они чувствуют себя в безопасности, ведь вы для них — сильнейшее существо в доме.

Тепло человеческого тела. Кошки обожают тепло, и ваше тело для них служит отличным источником тепла, особенно в холодные дни.

Бдительность перед завтраком. Коты — настоящие гурманы. Лёжа рядом с вами, они могут легко проснуться и не пропустить момент, когда вы подаёте завтрак.

Комфорт и уют. Эти животные спят до 16 часов в сутки и предпочитают уютные места. Мягкие одеяла и тёплые кровати — это именно то, что они ищут для комфортного сна.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

