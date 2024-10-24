Кастрация собак и её влияние на здоровье

Операция по кастрации или стерилизации собак может нести риски для их здоровья, особенно для крупных пород. Исследования показали, что животные, подвергшиеся хирургическому вмешательству в возрасте 6 месяцев и младше, сталкиваются с ортопедическими проблемами и лишним весом.
Учёные провели опрос среди владельцев собак, которые прошли процедуру, учитывая два ключевых фактора: возраст стерилизации и состояние здоровья питомцев после операции. Результаты показали, что более ранние операции оказывают наиболее негативное влияние на организм, что в итоге может привести к ожирению.
Исследования основывались на состоянии здоровья 3 000 ретриверов, и специалисты уверены, что полученные данные могут быть применимы ко всем крупным породам собак.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.