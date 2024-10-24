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Кастрация собак и её влияние на здоровье

Стерилизация и здоровье: что нужно знать владельцам собак
0:52
Зоосфера

Операция по кастрации или стерилизации собак может нести риски для их здоровья, особенно для крупных пород. Исследования показали, что животные, подвергшиеся хирургическому вмешательству в возрасте 6 месяцев и младше, сталкиваются с ортопедическими проблемами и лишним весом.

Стерилизация и здоровье: что нужно знать владельцам собак
Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Учёные провели опрос среди владельцев собак, которые прошли процедуру, учитывая два ключевых фактора: возраст стерилизации и состояние здоровья питомцев после операции. Результаты показали, что более ранние операции оказывают наиболее негативное влияние на организм, что в итоге может привести к ожирению.

Исследования основывались на состоянии здоровья 3 000 ретриверов, и специалисты уверены, что полученные данные могут быть применимы ко всем крупным породам собак.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
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