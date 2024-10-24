Кастрация собак и её влияние на здоровье

Стерилизация и здоровье: что нужно знать владельцам собак

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Операция по кастрации или стерилизации собак может нести риски для их здоровья, особенно для крупных пород. Исследования показали, что животные, подвергшиеся хирургическому вмешательству в возрасте 6 месяцев и младше, сталкиваются с ортопедическими проблемами и лишним весом.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Учёные провели опрос среди владельцев собак, которые прошли процедуру, учитывая два ключевых фактора: возраст стерилизации и состояние здоровья питомцев после операции. Результаты показали, что более ранние операции оказывают наиболее негативное влияние на организм, что в итоге может привести к ожирению.

Исследования основывались на состоянии здоровья 3 000 ретриверов, и специалисты уверены, что полученные данные могут быть применимы ко всем крупным породам собак.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

