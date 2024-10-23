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Как обеспечить успешное знакомство щенка с кошкой

Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
0:51
Зоосфера

Ветеринар Рэйчел Кейси объясняет, что при знакомстве щенка с кошкой лучше дать им время привыкнуть друг к другу. Важно, чтобы у кошки была возможность уединиться в безопасном месте, например, на высоте, если она захочет отдохнуть от нового соседа.

Постепенное знакомство щенка с кошкой увеличивает шансы на дружбу
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Согласно опросам, около пятой части владельцев знакомят щенка с кошкой сразу, а 18,9 % делают это в течение двух часов после появления второго питомца в доме. Однако постепенный подход значительно повышает вероятность того, что животные подружатся.

Если знакомство между щенком младше трёх месяцев и кошкой проводится в течение суток, животные обычно становятся более спокойными и дружелюбными. В исследовании участвовало более 9500 щенков.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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