Гекконы могут воспринимать вибрации через вестибулярную систему

Биологи раскрыли уникальную способность гекконов воспринимать вибрации

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские биологи обнаружили у гекконов необычную "сверхспособность". Согласно исследованию, гекконы токи могут улавливать низкочастотные вибрации с помощью части своей вестибулярной системы — саккулюса.

Фото: flickr.com by Rushen, CC BY-SA 2.0

Исследователи предполагают, что эта способность дополняет обычную слуховую систему гекконов, помогая им лучше воспринимать окружающий мир. В отличие от других рептилий, гекконы способны улавливать звуки, распространяющиеся по воздуху, что, возможно, связано с функционированием саккулюса, который распознает вибрации.

Кроме того, учёные считают, что "глухие" змеи и ящерицы могут использовать вибрирующие сигналы для общения. Хотя это кажется далёким от человеческого восприятия, эксперты видят связь. Биолог К. Карр сравнила это с рок-концертом, где громкие звуки заставляют тело и голову вибрировать, что позволяет людям буквально "чувствовать" музыку. Это говорит о том, что у людей, как и у гекконов, системы слуха и равновесия могут быть связаны.

Уточнения

Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

