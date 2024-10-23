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Гекконы могут воспринимать вибрации через вестибулярную систему

Биологи раскрыли уникальную способность гекконов воспринимать вибрации
1:08
Зоосфера

Американские биологи обнаружили у гекконов необычную "сверхспособность". Согласно исследованию, гекконы токи могут улавливать низкочастотные вибрации с помощью части своей вестибулярной системы — саккулюса.

Биологи раскрыли уникальную способность гекконов воспринимать вибрации
Фото: flickr.com by Rushen, CC BY-SA 2.0

Исследователи предполагают, что эта способность дополняет обычную слуховую систему гекконов, помогая им лучше воспринимать окружающий мир. В отличие от других рептилий, гекконы способны улавливать звуки, распространяющиеся по воздуху, что, возможно, связано с функционированием саккулюса, который распознает вибрации.

Кроме того, учёные считают, что "глухие" змеи и ящерицы могут использовать вибрирующие сигналы для общения. Хотя это кажется далёким от человеческого восприятия, эксперты видят связь. Биолог К. Карр сравнила это с рок-концертом, где громкие звуки заставляют тело и голову вибрировать, что позволяет людям буквально "чувствовать" музыку. Это говорит о том, что у людей, как и у гекконов, системы слуха и равновесия могут быть связаны.

Уточнения

Гекко́ны — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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