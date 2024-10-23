Кошки и их почитание в Древнем Египте

Кошки в Древнем Египте: боги среди животных

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Древнем Египте кошки занимали особое место в обществе, их почитали и относились с великим уважением. Эти грациозные создания не только носили роскошные наряды, но и получали щедрые дары от своих хозяев.

Фото: commons.wikimedia.org by BluesyPete, CC BY-SA 3.0

Кошек изображали на драгоценных украшениях, вазах и в скульптурах, а их жизнь считалась гораздо более ценной, чем человеческая. Даже случайное убийство кошки каралось смертной казнью.

В случае пожара владельцы не задумывались о собственной безопасности и рисковали своими жизнями, чтобы спасти кошку из горящего дома. Учёные много лет исследовали священные тексты древних египтян и анализировали артефакты, чтобы понять, почему кошки стали объектом такого почитания.

Они пришли к выводу, что этому способствовало то, что кошки эффективно охотились на грызунов, что помогало защищать запасы еды и предотвращать распространение инфекций, переносимых крысами и мышами.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

