Влияние общения с питомцами на производительность

Антистрессовые программы в колледжах: новое слово в обучении

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стресс может возникнуть из-за бессонницы, трудностей на работе или в личной жизни, а также из-за множества других факторов. Современные люди особенно уязвимы к этому состоянию, и важно своевременно его преодолевать, чтобы избежать дальнейших проблем.

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Не секрет, что любимые питомцы способны значительно облегчить состояние стресса и снять напряжение. Например, в Японии существует практика брать котов на работу. Местные жители утверждают, что такое взаимодействие повышает продуктивность труда.

Студенты также нередко сталкиваются со стрессом, что привело к введению "антистрессовых программ" во многих американских колледжах. В кампусах создаются специальные пространства, напоминающие контактные зоопарки, где студенты могут пообщаться с кошками и собаками.

Недавнее исследование показало, что всего лишь 10 минут общения с животным может вернуть людей к жизни, значительно улучшая их настроение и настраивая на работу. После таких встреч уровень гормонов стресса у людей заметно снижается.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

