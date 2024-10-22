В зоопарк Вашингтона прибыли две трёхлетние панды из Китая

Китайские панды поселятся в зоопарке Вашингтона: история Панда Экспресса

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В рамках своей "панда-дипломатии" Китай направил в США двух трёхлетних бамбуковых медведей — самку Цин Бао и самца Бао Ли. Эти панды поселятся в Национальном зоопарке Вашингтона, и через несколько недель посетители смогут увидеть их вживую.

Фото: Openverse by Mike Johnston, CC BY 2.0

Панды отправились в дорогу из Чэнду на грузовом самолёте под названием "Панда Экспресс". Во время перелёта им предоставили побеги бамбука, китайский кукурузный хлеб, морковь, воду и необходимые медикаменты. Весь путь их сопровождают ветеринары и сотрудники зоопарка. Как сообщила Ассоциация охраны дикой природы КНР, по прибытии животных поместят на 30-дневный карантин.

Цин Бао и Бао Ли, находящиеся в подростковом возрасте, пробудут в Вашингтоне до 2034 года. За этот период зоопарк будет ежегодно выплачивать Китаю 1 миллион долларов. Возможно, в течение этих лет панды обзаведутся потомством.





Уточнения

Большая панда — вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной чёрно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов.

