Узнайте больше о своих домашних животных: какие бывают проблемы с психическим здоровьем у кошек

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Тревога

Кошки могут испытывать тревогу, как и люди. Они могут проявлять признаки нервозности, беспокойства или чрезмерного ухода за собой. Изменения в окружающей среде или распорядке дня могут вызвать тревогу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, CC BY 2.0

Депрессия

У кошек могут быть периоды плохого настроения или депрессии. Они могут стать замкнутыми, потерять интерес к занятиям, которые им обычно нравятся, или у них могут измениться аппетит или режим сна.

Ударение

Кошки могут испытывать стресс из-за таких факторов, как громкие звуки, появление новых людей или животных в доме или изменения в их повседневной жизни. Они могут демонстрировать такое поведение, как прятание, чрезмерное вылизывание или мочеиспускание вне лотка.

Поведенческие проблемы

У некоторых кошек могут развиться поведенческие проблемы, такие как агрессия или деструктивное поведение.

Эти проблемы могут быть вызваны различными факторами, включая страх, отсутствие социализации или предыдущий травматический опыт.

Снижение когнитивных способностей

С возрастом у кошек может наблюдаться снижение когнитивных функций, аналогичное деменции у людей. У них могут проявляться признаки спутанности сознания, дезориентации, забывчивости или изменения в привычках пользования лотком.

Фобии

У кошек могут развиваться определенные фобии, такие как боязнь громких звуков (например, грозы или фейерверков) или определенных объектов или ситуаций. Они могут проявлять признаки страха, искать укрытия или пытаться убежать.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

