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Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров

1:35
Зоосфера

Можно ли собакам есть груши

По словам ветеринаров, собакам можно давать груши. Однако следует избегать сладких и сочных сортов. Дело в том, что высокое содержание сахара может нанести вред здоровью вашего питомца.

Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров
Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, CC BY 2.0

Груши могут быть питательным лакомством для собак. Фрукт также содержит большое количество витаминов и минералов. Например, груши богаты витаминами С и К, которые чрезвычайно полезны для здоровья иммунной и сердечно-сосудистой систем. Витамин С помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Груши являются отличным источником клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Клетчатка помогает поддерживать и улучшать процесс пищеварения и здоровье кишечника.

Перед тем, как кормить собаку грушей, удалите семена. Выбирайте плод с плотной, хрустящей мякотью. Кормите питомца небольшим количеством фруктов, так как груши содержат много сахара.

Хотя груши являются полезным лакомством, важно кормить ими собаку в умеренных количествах. Лакомства не должны составлять более 10% от суточной нормы калорий вашей собаки.

Перекармливание грушами или любыми другими лакомствами может привести к дисбалансу в рационе вашей собаки и потенциально вызвать проблемы с пищеварением. Слишком большое количество груш в рационе может стать причиной диареи или хронических заболеваний из-за высокого содержания сахара.

 

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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