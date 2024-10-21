Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров

По словам ветеринаров, собакам можно давать груши. Однако следует избегать сладких и сочных сортов. Дело в том, что высокое содержание сахара может нанести вред здоровью вашего питомца.
Груши могут быть питательным лакомством для собак. Фрукт также содержит большое количество витаминов и минералов. Например, груши богаты витаминами С и К, которые чрезвычайно полезны для здоровья иммунной и сердечно-сосудистой систем. Витамин С помогает бороться с воспалительными процессами в организме.
Груши являются отличным источником клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Клетчатка помогает поддерживать и улучшать процесс пищеварения и здоровье кишечника.
Перед тем, как кормить собаку грушей, удалите семена. Выбирайте плод с плотной, хрустящей мякотью. Кормите питомца небольшим количеством фруктов, так как груши содержат много сахара.
Хотя груши являются полезным лакомством, важно кормить ими собаку в умеренных количествах. Лакомства не должны составлять более 10% от суточной нормы калорий вашей собаки.
Перекармливание грушами или любыми другими лакомствами может привести к дисбалансу в рационе вашей собаки и потенциально вызвать проблемы с пищеварением. Слишком большое количество груш в рационе может стать причиной диареи или хронических заболеваний из-за высокого содержания сахара.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.