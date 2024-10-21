Можно ли собакам есть груши: ответ ветеринаров

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли собакам есть груши

По словам ветеринаров, собакам можно давать груши. Однако следует избегать сладких и сочных сортов. Дело в том, что высокое содержание сахара может нанести вред здоровью вашего питомца.

Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, CC BY 2.0

Груши могут быть питательным лакомством для собак. Фрукт также содержит большое количество витаминов и минералов. Например, груши богаты витаминами С и К, которые чрезвычайно полезны для здоровья иммунной и сердечно-сосудистой систем. Витамин С помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Груши являются отличным источником клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Клетчатка помогает поддерживать и улучшать процесс пищеварения и здоровье кишечника.

Перед тем, как кормить собаку грушей, удалите семена. Выбирайте плод с плотной, хрустящей мякотью. Кормите питомца небольшим количеством фруктов, так как груши содержат много сахара.

Хотя груши являются полезным лакомством, важно кормить ими собаку в умеренных количествах. Лакомства не должны составлять более 10% от суточной нормы калорий вашей собаки.

Перекармливание грушами или любыми другими лакомствами может привести к дисбалансу в рационе вашей собаки и потенциально вызвать проблемы с пищеварением. Слишком большое количество груш в рационе может стать причиной диареи или хронических заболеваний из-за высокого содержания сахара.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.



