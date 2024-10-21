Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду

Убедитесь, что все члены вашей семьи согласны следовать одним и тем же правилам. Важно четко дать понять своей собаке, что попрошайничество запрещено.
Когда ваша собака начинает умолять, постарайтесь изо всех сил игнорировать ее. Не уделяйте внимания, не смотрите в глаза и не отдавайте остатки пищи. Если вы сдадитесь даже один раз, это может усилить попрошайничество.
Придерживайтесь регулярного графика кормления для вашей собаки. Это помогает понять, что она будет получать пищу в определенное время, и снижает желание просить.
Вместо того чтобы кормить собаку со стола или во время еды, предоставьте ей отдельное место для кормления.
Используйте игрушки-головоломки или игрушки для раздачи еды, чтобы стимулировать их умственно и занять их во время еды.
Научите собаку основным командам, такие как "сидеть" и "стоять". Используйте методы положительного подкрепления, такие как угощения и похвала, чтобы вознаградить хорошее поведение. Это помогает перенаправить их внимание и обеспечивает альтернативу попрошайничеству.
Убедитесь, что ваша собака получает достаточное количество физических упражнений и умственной стимуляции в течение дня. Это помогает снизить их общее возбуждение и свести к минимуму попрошайничество.
Если попрошайничество вашей собаки продолжается, несмотря на ваши усилия, подумайте о том, чтобы обратиться за советом к профессиональному дрессировщику собак или специалисту по поведению. Они могут предоставить индивидуальные советы и методы для решения проблемы.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.