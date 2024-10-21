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Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду

2:01
Зоосфера

Оставайтесь последовательными

Убедитесь, что все члены вашей семьи согласны следовать одним и тем же правилам. Важно четко дать понять своей собаке, что попрошайничество запрещено.

Пушистые попрошайки: что делать, если ваша собака всегда хочет вашу еду
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, PDM

Игнорируйте попрошайничество

Когда ваша собака начинает умолять, постарайтесь изо всех сил игнорировать ее. Не уделяйте внимания, не смотрите в глаза и не отдавайте остатки пищи. Если вы сдадитесь даже один раз, это может усилить попрошайничество.

Установите определенный режим кормления

Придерживайтесь регулярного графика кормления для вашей собаки. Это помогает понять, что она будет получать пищу в определенное время, и снижает желание просить.

Используйте альтернативы кормлению

Вместо того чтобы кормить собаку со стола или во время еды, предоставьте ей отдельное место для кормления.

Используйте игрушки-головоломки или игрушки для раздачи еды, чтобы стимулировать их умственно и занять их во время еды.

Обучение базовым командам

Научите собаку основным командам, такие как "сидеть" и "стоять". Используйте методы положительного подкрепления, такие как угощения и похвала, чтобы вознаградить хорошее поведение. Это помогает перенаправить их внимание и обеспечивает альтернативу попрошайничеству.

Обеспечьте соответствующие физические упражнения и умственную стимуляцию

Убедитесь, что ваша собака получает достаточное количество физических упражнений и умственной стимуляции в течение дня. Это помогает снизить их общее возбуждение и свести к минимуму попрошайничество.

При необходимости обратитесь за профессиональной помощью

Если попрошайничество вашей собаки продолжается, несмотря на ваши усилия, подумайте о том, чтобы обратиться за советом к профессиональному дрессировщику собак или специалисту по поведению. Они могут предоставить индивидуальные советы и методы для решения проблемы.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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