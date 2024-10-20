Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

5:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN, CC BY-NC-SA 2.0

Почему лучше оставлять корм в свободном доступе?

Кошки — охотники-одиночки, у которых нет чётких циклов сна и бодрствования. Наши домашние кошки унаследовали от своих предков интроверсию. Они известные одиночки-интроверты и охотиться предпочитают тоже в одиночку.

Для удовлетворения всех своих потребностей в питательных веществах и энергии кошке недостаточно одной мышки, нужно как минимум 6-10 мышей в день. Поэтому кошки вынуждены охотиться на протяжении всего дня и ночи. Рацион при этом может быть весьма разнообразным и не ограничивается только мышами. Кошки удивительные существа, которые прекрасно контролируют чувство голода, а также точно знают, когда они сыты.

Спят кошки тоже не как люди, отдыхают несколько раз днём и ночью. Поэтому не ругайтесь, если кошка в 4 утра устраивает забеги по квартире. Просто ваши биологические часы отличаются от кошачьих. Есть часто, но мелкими порциями для кошки — норма. Да и пищеварение у них настроено соответственно.

А кошка не переест?

Конечно, домашние кошки могут переедать и поправляться. Чаще всего это происходит из-за того, что мы не контролируем суточную норму кормления, а насыпаем большую миску корма и постоянно подсыпаем новые порции. Контролировать объём потребляемой пищи помогут автоматические миски, которые будут подсыпать корм в течение дня и ночи (можно настроить их раз в 3-6 часов), но не превышать суточную норму.

Некоторые кошки, в принципе, плохо себя контролируют и пытаются съесть всё и сразу. Но это, скорее, исключение из правил. Кошки хорошо чувствуют насыщение и останавливаются, когда надо. Этот механизм работает у них на биологическом уровне. Иногда он ломается в результате привычки, например, если кошку с детства научили есть пару раз в день, в случае индивидуальных особенностей или болезней.

Если кошка — охотник, не нужно ли ей предлагать охотиться за кормом?

Это, конечно, можно устроить, но лучше разделять обычный приём пищи и игру. У кошек очень сильный охотничий инстинкт и зачастую он превалирует над голодом (то есть кошка предпочтёт готовой миске с едой поймать сначала мышку).

Сейчас доступны всевозможные игрушки, которые могут удовлетворить потребность кошки в охоте: обычные, механические, электрические, для лакомств, интеллектуальные и прочие, а в интернете много инструкций, как сделать игрушки из подручных материалов. Кстати, игрушки (любые) помогут кошке не скучать и держать себя в отличной форме.

А как быть, если я кормлю кошку 2-3 раза в день?

Ничего страшного! Скорее всего, кошка уже привыкла к такому режиму и переход на более частое кормление ей может не подойти. Однако необходимо следить, чтобы перерывы между кормлениями не превышали 8-10 часов. Чем меньше перерыв, тем лучше. Голод губителен для кошек. Частые длительные (более 12 часов) перерывы в еде могут приводить к необратимым негативным изменениям желудочно-кишечного тракта. Если нет возможности самостоятельно сократить время между кормлениями, на помощь может прийти умная миска.

Что делать, если я кормлю только влажным кормом?

В данном случае используется тот же принцип, что и в пункте выше: необходимо следить за длительностью перерывов. Влажный корм оставлять в миске на весь день нельзя. Он должен быть утилизирован примерно через 30 минут после того, как попал в миску.

Кстати, кошки предпочитают тёплую еду, поэтому перед подачей влажного корма желательно слегка подогреть его. Если вы храните консервы в холодильнике, то обязательно доведите их как минимум до комнатной температуры. Частое потребление холодной пищи может приводить к проблемам со здоровьем кошки.

Если у вас нет возможности кормить кошку чаще, чем раз в 8-10 часов, то стоит задуматься о смешанном типе кормления. Вы можете продолжать давать влажный корм в привычном режиме, но между кормлениями оставлять сухой корм. Обратите внимание, что в данном случае понадобится корректировка количества влажного корма и очень плавный (в течение 7-14 дней) перевод на новый тип рациона.

Уточнения

На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

