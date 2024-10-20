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От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой

1:11
Зоосфера

Специалист по поведению животных и зоопсихолог Екатерина Авдеева, поделилась пятью принципами эффективных тренировок с собаками.

От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой
Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

— Не стоит работать с собакой, которая голодна. Оптимально — подождать 1,5-2 часа после еды.

— Начинать лучше в привычной обстановке, где нет отвлекающих факторов. Идеальное место — дома.

— Постепенно усложняйте условия. Разбивайте сложные навыки на составляющие. За их выполнение поощряйте собаку, постепенно соединяя этапы в более сложные.

— Используйте маркеры и подкрепление. В качестве маркера можно использовать короткое слово, например, "да" или "ок". Оно произносится в момент совершения нужного поведения или действия.

— Затем следует подкрепление в виде лакомства, похвалы или чего-то, что любит собака.

— Обращайте внимание на язык тела собаки и свой собственный. Важно замечать первые признаки перевозбуждения, усталости или потери мотивации.

— Всегда заканчивайте тренировку на позитивной ноте.

Уточнения

Соба́ка  — с зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
 

Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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