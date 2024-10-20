От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой

Специалист по поведению животных и зоопсихолог Екатерина Авдеева, поделилась пятью принципами эффективных тренировок с собаками.
— Не стоит работать с собакой, которая голодна. Оптимально — подождать 1,5-2 часа после еды.
— Начинать лучше в привычной обстановке, где нет отвлекающих факторов. Идеальное место — дома.
— Постепенно усложняйте условия. Разбивайте сложные навыки на составляющие. За их выполнение поощряйте собаку, постепенно соединяя этапы в более сложные.
— Используйте маркеры и подкрепление. В качестве маркера можно использовать короткое слово, например, "да" или "ок". Оно произносится в момент совершения нужного поведения или действия.
— Затем следует подкрепление в виде лакомства, похвалы или чего-то, что любит собака.
— Обращайте внимание на язык тела собаки и свой собственный. Важно замечать первые признаки перевозбуждения, усталости или потери мотивации.
— Всегда заканчивайте тренировку на позитивной ноте.
Соба́ка — с зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.
Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.
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