От простого к сложному: 5 принципов успешной тренировки с собакой

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалист по поведению животных и зоопсихолог Екатерина Авдеева, поделилась пятью принципами эффективных тренировок с собаками.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, CC BY 2.0

— Не стоит работать с собакой, которая голодна. Оптимально — подождать 1,5-2 часа после еды.

— Начинать лучше в привычной обстановке, где нет отвлекающих факторов. Идеальное место — дома.

— Постепенно усложняйте условия. Разбивайте сложные навыки на составляющие. За их выполнение поощряйте собаку, постепенно соединяя этапы в более сложные.

— Используйте маркеры и подкрепление. В качестве маркера можно использовать короткое слово, например, "да" или "ок". Оно произносится в момент совершения нужного поведения или действия.

— Затем следует подкрепление в виде лакомства, похвалы или чего-то, что любит собака.

— Обращайте внимание на язык тела собаки и свой собственный. Важно замечать первые признаки перевозбуждения, усталости или потери мотивации.

— Всегда заканчивайте тренировку на позитивной ноте.

Уточнения

Соба́ка — с зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.





Собаки известны своими способностями к обучению, любовью к игре, социальным поведением.

