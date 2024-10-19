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Роскошный домашний спа: идеальное завершение дня для вашего питомца

1:49
Зоосфера

Вашему любимцу тоже хочется расслабиться после насыщенного дня? Вот несколько советов, которые помогут превратить обычный вечер в настоящий спа-салон в стиле Dogue.

Роскошный домашний спа: идеальное завершение дня для вашего питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

— Выбирайте шампуни с натуральными маслами или пантенолом. Они помогут предотвратить спутывание шерсти и сделают ваш питомец ещё более ухоженным.

— После купания не только расчешите своего любимца, но и сделайте ему массаж с помощью специальной перчатки. Это не только скрасит его впечатление от процедуры, но и поможет расслабиться.

— Если ваш питомец, особенно кот, не хочет купаться, не стоит настаивать. Японцы уже давно придумали шампуневые полотенца, которые могут очистить шерсть и лапы вашего любимца за считанные минуты без воды. Вы можете найти их на российских маркетплейсах.

— Не забудьте про зубы. Их чистота — это не только вопрос красоты, но и залог общего здоровья вашего питомца. Если процедура не вызывает у него лишнего стресса, используйте зубную щётку и пасту из ветеринарной аптеки.

— Обязательно поощрите своего любимца полезным лакомством. Лакомства не только очищают зубы, но и улучшают кровообращение дёсен, что способствует профилактике кариеса и зубного камня. Сотни собак и кошек подтверждают, что это самая вкусная защита от этих проблем!

Кстати, доказано, что не только лакомства, но и корм с E-протеином оздоравливает полость рта и освежает дыхание. Эффект достигается за счёт "природного антибиотика" — лауриновой кислоты в составе. Это ещё один повод наполнить миску качественным кормом и не переживать за здоровье зубов вашего питомца.

Уточнения

Спа — метод физиотерапии, связанный с водой. Иногда используется для обозначения таких понятий, как баня, водолечение, бальнеотерапия, талассотерапия и даже псаммотерапия.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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