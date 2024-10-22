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Влажный корм, добавки и игрушки: как сделать кормление собаки интереснее

Три способа разнообразить рацион собаки: советы для заботливых хозяев
1:53
Зоосфера

Даже самый качественный корм может надоесть собаке, если она получает его каждый день. Как и люди, наши четвероногие друзья любят разнообразие в питании. Чтобы сделать рацион питомца более интересным и питательным, воспользуйтесь тремя простыми способами, которые не нанесут вреда здоровью вашего питомца. Важно помнить, что любые изменения должны вводиться постепенно и с учётом особенностей собаки:

Три способа разнообразить рацион собаки: советы для заботливых хозяев
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM
  • Добавление влажного корма

Если ваша собака питается сухим кормом, попробуйте добавить в её рацион влажный корм. Он не только разнообразит вкусовые ощущения, но и обеспечит организм дополнительной влагой, что особенно важно для собак, которые неохотно пьют воду. Чтобы перевести питомца на смешанное питание, начните с небольшого количества влажного корма, постепенно увеличивая его долю, наблюдая за реакцией собаки. Влажный корм можно использовать как отдельное кормление 1-2 раза в неделю.

  • Полезные добавки

Включите в рацион собаки полезные продукты, такие как овощи, фрукты и нежирное мясо. Эти добавки не только разнообразят меню, но и обогатят его витаминами и минералами. Например, тыква — источник клетчатки и бета-каротина, морковь богата витамином А, а яблоки (без семян) содержат пектин и витамины. Отварная куриная грудка — отличный источник белка для собаки.

  • Игрушки для еды

Третий способ не связан с изменением питания, но делает процесс еды более увлекательным для собаки. Используйте специальные игрушки или головоломки, такие как мячик с отверстиями для лакомства или интерактивные миски с лабиринтами, которые замедляют процесс еды и стимулируют умственную активность питомца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Дмитрий Тезнев
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