Кошка замерла и смотрит в пустоту: причины необычного поведения

Кошка замерла и смотрит в одну точку: что это значит

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странное поведение своего питомца, когда он вдруг замирает и начинает пристально смотреть в одну точку. В такие моменты хозяин может задуматься: "Что же так привлекло внимание кошки на стене или мебели, если там ничего нет?"

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Часто это поведение вызывает мистические объяснения, но на самом деле ответ гораздо проще:

Почему кошка замирает и смотрит в одну точку?

В отличие от людей, кошки полагаются больше на слух и обоняние, чем на зрение. Когда кошка вдруг перестаёт двигаться и начинает смотреть "в пустоту", скорее всего, она сосредоточена на звуках или запахах, которые вы не замечаете. В такие моменты её зрение отходит на второй план — питомец вовсе не пытается что-то увидеть, а активно пытается услышать или уловить запах.

Что делать хозяину в такой ситуации?

Главное правило — не мешайте кошке. Пусть ваш питомец спокойно продолжает сосредотачиваться на звуках или запахах. Вероятно, кошка слышит или чувствует то, что вам не доступно. Возможно, она заметила присутствие мыши или другого источника звука. Перед тем как оставить питомца в покое, убедитесь, что ему ничего не угрожает и он находится в безопасности.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



