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Какие породы собак сложны в воспитании

Собаки, которых не стоит заводить новичкам
1:14
Зоосфера

Кинолог Ингрид, имеющая восьмилетний опыт дрессировки собак, поделилась в своём посте в социальных сетях перечнем пород, которые не подойдут новичкам в содержании собак.

Собаки, которых не стоит заводить новичкам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое место в списке занимает австралийская овчарка. Специалист отметила, что эти собаки чрезвычайно активны и требуют много времени и внимания для воспитания. По той же причине Ингрид рекомендует отказаться от идеи завести бордер-колли — породу, известную своей энергичностью и высоким уровнем активности.

Хаски также не лучший выбор для неопытных владельцев. Эти собаки обладают диким нравом и склонны делать только то, что хотят, что усложняет их обучение.

Не рекомендуется новичкам и немецкая овчарка. Представители этой породы имеют выраженные территориальные инстинкты и требуют серьёзного подхода к воспитанию.

В конце списка Ингрид упомянула бельгийских овчарок и дудлей — метисов различных пород с пуделями. Эти собаки часто сталкиваются с проблемами со здоровьем и поведением, что делает их не лучшим вариантом для начинающих владельцев, подытожила эксперт.

Уточнения

Сибирский хаски - заводская специализированная порода собак, выведенная чукчами северо-восточной части Сибири и зарегистрированная американскими кинологами в 1930-х годах.

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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