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Ваша собака может есть эти продукты: они могут принести пользу ее здоровью

1:31
Зоосфера

Тыква

Тыква — полезная пища для собак. В ней мало калорий и много клетчатки, которая может помочь пищеварению. Вы можете давать своей собаке простую, приготовленную тыкву в небольших количествах.

Ваша собака может есть эти продукты: они могут принести пользу ее здоровью
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

Черника

Эти маленькие ягоды богаты антиоксидантами. Они могут помочь укрепить иммунную систему вашей собаки и улучшить общее состояние здоровья.

Кокос

Кокос может обеспечить вашу собаку полезными жирами. Он также богат витаминами и минералами. Вы можете давать собаке небольшое количество кокосового масла или кокосовой мякоти в качестве случайного лакомства.

Сладкий картофель

Эти оранжевые овощи являются отличным источником клетчатки и витаминов. Их можно приготовить и подать в качестве полезного перекуса для вашей собаки. 

Греческий йогурт

Простой, несладкий греческий йогурт может стать полезным лакомством для вашей собаки. Он содержит пробиотики, которые могут способствовать хорошему здоровью кишечника.

Морковь

Хрустящая и низкокалорийная морковь станет отличным перекусом для собак. Вы можете дать сырую морковь или слегка приготовить.

Стручковая фасоль

Этот овощ является хорошим источником клетчатки и может стать здоровым дополнением к рациону вашей собаки. Вареная стручковая фасоль без каких-либо приправ безопасна для собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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