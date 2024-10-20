Ваша собака может есть эти продукты: они могут принести пользу ее здоровью

Тыква — полезная пища для собак. В ней мало калорий и много клетчатки, которая может помочь пищеварению. Вы можете давать своей собаке простую, приготовленную тыкву в небольших количествах.
Эти маленькие ягоды богаты антиоксидантами. Они могут помочь укрепить иммунную систему вашей собаки и улучшить общее состояние здоровья.
Кокос может обеспечить вашу собаку полезными жирами. Он также богат витаминами и минералами. Вы можете давать собаке небольшое количество кокосового масла или кокосовой мякоти в качестве случайного лакомства.
Эти оранжевые овощи являются отличным источником клетчатки и витаминов. Их можно приготовить и подать в качестве полезного перекуса для вашей собаки.
Простой, несладкий греческий йогурт может стать полезным лакомством для вашей собаки. Он содержит пробиотики, которые могут способствовать хорошему здоровью кишечника.
Хрустящая и низкокалорийная морковь станет отличным перекусом для собак. Вы можете дать сырую морковь или слегка приготовить.
Этот овощ является хорошим источником клетчатки и может стать здоровым дополнением к рациону вашей собаки. Вареная стручковая фасоль без каких-либо приправ безопасна для собак.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.