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Причины стресса и способы его преодоления

Как питомцы могут помочь победить стресс
1:20
Зоосфера

Стресс — это явление, которое знакомо многим из нас. Его причиной могут быть бессонница, трудности на работе или в личной жизни, а также множество других факторов. В современном мире люди всё чаще сталкиваются с этим состоянием, и важно вовремя принять меры, чтобы избежать негативных последствий.

Как питомцы могут помочь победить стресс
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из эффективных способов борьбы со стрессом являются любимые питомцы. Исследования показывают, что общение с животными помогает снизить уровень стресса и расслабиться. Интересно, что в Японии работники могут брать своих котов на работу, и многие утверждают, что это значительно повышает продуктивность.

Студенты также испытывают стресс, и, чтобы помочь им справиться с этим, в ряде американских колледжей внедряются "антистрессовые программы". В университетских кампусах создаются зоны, напоминающие контактные зоопарки, где студенты могут пообщаться с кошками и собаками.

Недавние исследования показали, что всего лишь 10 минут общения с животным могут кардинально изменить состояние человека. Улыбка на лице и прилив сил обеспечены. При этом уровень гормона стресса у людей значительно снижается, что способствует лучшему настроению и готовности к работе.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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