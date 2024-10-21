Новый подход к измерению интеллекта животных

Ум животных: как нейроны влияют на способности

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ранее интеллект животных оценивали по количеству нейронов в головном мозге, но новое исследование изменило этот взгляд. Коэффициент энцефализации не даёт полноценного представления о взаимосвязи между анатомией и интеллектом.

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В предыдущих исследованиях установлено, что у котов примерно 300 миллионов нейронов, что в два раза больше, чем у собак, у которых насчитывается 160 миллионов нейронов. В новом исследовании анализировались восемь различных хищников, включая хорьков, мангустов, енотов, кошек, собак, гиен, львов и бурых медведей.

Согласно прежним предположениям, ожидалось, что мозг плотоядных будет значительно больше, поскольку нейронов в коре головного мозга должно быть больше, чем у их жертв. Однако результаты показали, что значительной разницы в количестве нейронов между этими группами не обнаружено.

По данным нового исследования, у собак около 530 миллионов нейронов, что на удивление меньше, чем у кошек. Тем не менее, у собак нейронов больше, чем у большинства плотоядных. Эти выводы показывают, что собаки обладают большей умственной гибкостью и способностью решать сложные задачи, чем кошки. Уровень интеллекта и возможностей не следует связывать исключительно с количеством нейронов.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

