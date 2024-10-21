Окраска животных и риск вымирания

Разнообразие окраса как спасительный фактор для животных

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чем больше оттенков окраса у живого существа, тем меньше вероятность его вымирания. Анализ данных о 93 видах стрекоз, 83 видах бабочек и 487 видах позвоночных показывает, что разнообразие окраски связано с более широким ареалом обитания и лучшей способностью к адаптации по сравнению с одноцветными сородичами.

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Это явление особенно заметно у бабочек, стрекоз и позвоночных. Кроме того, окрас может влиять на здоровье животных. Например, белые коты чаще страдают от глухоты.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

