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Окраска животных и риск вымирания

Разнообразие окраса как спасительный фактор для животных
0:38
Зоосфера

Чем больше оттенков окраса у живого существа, тем меньше вероятность его вымирания. Анализ данных о 93 видах стрекоз, 83 видах бабочек и 487 видах позвоночных показывает, что разнообразие окраски связано с более широким ареалом обитания и лучшей способностью к адаптации по сравнению с одноцветными сородичами.

Разнообразие окраса как спасительный фактор для животных
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Это явление особенно заметно у бабочек, стрекоз и позвоночных. Кроме того, окрас может влиять на здоровье животных. Например, белые коты чаще страдают от глухоты.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 

Автор Дмитрий Тезнев
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