Окраска животных и риск вымирания

Чем больше оттенков окраса у живого существа, тем меньше вероятность его вымирания. Анализ данных о 93 видах стрекоз, 83 видах бабочек и 487 видах позвоночных показывает, что разнообразие окраски связано с более широким ареалом обитания и лучшей способностью к адаптации по сравнению с одноцветными сородичами.
Это явление особенно заметно у бабочек, стрекоз и позвоночных. Кроме того, окрас может влиять на здоровье животных. Например, белые коты чаще страдают от глухоты.
Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.