Советы по выбору прозвища для питомца

Как выбрать идеальное имя для вашего щенка

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в вашем доме появляется маленький четвероногий друг, вопрос выбора имени для питомца становится одним из самых актуальных.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

Иногда эту задачу упрощают заводчики, давая собакам имена, основанные на именах их родителей. Однако, если щенок оказался у вас без имени, стоит серьёзно подумать: ваше решение будет сопровождать его более десяти лет.

Рекомендуется выбирать ёмкое и понятное прозвище, которое не перекликалось бы с командами. Кроме того, важно не менять имя, особенно в первые месяцы жизни щенка, чтобы избежать путаницы.

Стоит прислушиваться к своим ощущениям и размышлять о том, какими качествами вы хотите наделить своего четвероногого друга. Считается, что имя не только влияет на судьбу человека, но и формирует характер животного.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

