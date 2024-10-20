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Как выбрать лежанку для кошки в зависимости от характера

Найдите идеальную лежанку для вашего пушистого друга
1:28
Зоосфера

Не каждому владельцу повезло, если его кошка рядом. Иногда не везёт даже хвостикам: им могут запретить спать на кровати или диване. В любом случае вашему питомцу понадобится собственная лежанка. Важно выбрать комфортный вариант, чтобы она не оставалась без дела, ведь кошка может и не одобрить подарок.

Найдите идеальную лежанку для вашего пушистого друга
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

В первую очередь, обратите внимание на характер вашего питомца: он экстраверт или интроверт? Для экстраверта подойдёт открытая конструкция, которая не будет сковывать его движений. На таком "ложе" хвостик сможет наблюдать за всем, что происходит в доме, и быстро отреагировать на приглашение поиграть или поесть. Идеально подойдут лежанки-круги и коробки. Для интроверта лучшим вариантом станет домик, где он сможет спрятаться от "жестокого" мира.

Если ваш пушистик сочетает в себе оба типа характера, то приобретите лежанку с бортами: питомец будет в безопасности, но сможет наблюдать за окружающим миром. Не забывайте также обращать внимание на материалы. Важно, чтобы они были прочными, красивыми и безопасными для здоровья. Среди тканей рекомендуются мех, холлофайбер, натуральная древесина, вельвет и рогожка.

Перед покупкой "ложа" обязательно замерьте вашего питомца. Измеряйте его от носика вдоль спины до хвостика, чтобы выбрать подходящий размер.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных. 

Автор Дмитрий Тезнев
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