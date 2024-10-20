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Питомец-вредитель: 5 причин, почему кошки мешают выращивать комнатные растения

2:49
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы домашних кошек сталкиваются с проблемой, когда их четвероногие питомцы начинают портить горшки с комнатными растениями. Эта довольно распространенная проблема имеет ряд объяснений.

Питомец-вредитель: 5 причин, почему кошки мешают выращивать комнатные растения
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Естественное поведение кошек

Кошки по своей природе любят рыть и копать. В дикой природе эта поведенческая модель помогает им отмечать территорию, прятать добычу и закапывать экскременты. Перенося этот инстинкт в домашние условия, кошки начинают рыть и копать в земле комнатных растений. Им просто нравится ощущение мягкой, рыхлой почвы.

Привлекательность цветочных горшков

Для многих кошек цветочные горшки становятся очень интересными объектами. Во-первых, земля в них, как правило, более рыхлая и приятная на ощупь, чем пол или мебель. Во-вторых, многие растения издают запахи, которые привлекают кошек. Например, котам очень нравится запах почвы, удобрений, а также цветов и трав, содержащих кошачью мяту.

Желание играть и исследовать

Кошки — любопытные животные, которым необходимо исследовать и играть. Цветочные горшки, с их мягкой землей и растениями, идеально подходят для удовлетворения этих потребностей. Копая и рассыпая землю, кошка получает интересное для себя времяпрепровождение.

Стремление к чистоте

Как бы это ни казалось странным, кошки портят горшки с цветами, чтобы соблюсти чистоту в доме. Они могут закапывать в землю свои экскременты, чтобы замаскировать их запах и не оставлять следов в привычных местах.

Нехватка внимания или активности

Если кошка проводит слишком много времени одна без должного внимания владельца, она может начать разрушать горшки с растениями, чтобы привлечь к себе интерес. Также недостаток активных игр и развлечений может толкать кошку на поиск новых способов занять себя.

Что делать, чтобы защитить растения?

Чтобы предотвратить повреждение цветочных горшков, рекомендуется:

  • Поставить их в недоступные для кошки места
  • Использовать горшки с более тяжелым основанием, чтобы их было сложнее перевернуть
  • Опрыскать землю и растения средствами, отпугивающими кошек (цитрусовыми запахами, специальными спреями)
  • Уделять больше времени играм и активностям с питомцем
  • Организовать для кошки специальные "песочницы" с рыхлой землей или опилками для "копания"

Понимание естественного поведения кошек и правильная организация их пространства поможет сохранить комнатные растения в целости и обеспечить питомцу интересные и безопасные развлечения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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