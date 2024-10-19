Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Панкратова-Чёрного высказалась о срочной операции артиста: Бог с вами
Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды
Лерчек нарушила условия домашнего ареста: меру пресечения могут изменить
Почему нельзя использовать пластиковые контейнеры в микроволновке: советы экспертов
Блогер Амиран Сардаров назвал переезд в США худшим решением в жизни
Подледные водоемы Марса: возможность фотосинтеза на Красной планете
Какие модели авто покупатели забирали быстрее всего в сентябре
Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен
Стало известно, что мама Джастина Бибера тоже подвергалась насилию в детстве

Как работает обоняние у собаки: удивительные факты

0:47
Зоосфера

Что такое обоняние у собаки

Внутренняя поверхность носа собаки выстлана более толстым и обширным обонятельным эпителием по сравнению с человеком.

Как работает обоняние у собаки: удивительные факты
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В то время как у людей обонятельный эпителий составляет около 7-10 см², у собак он покрывает примерно 250-400 см², что делает его в 15 раз больше. Это позволяет собакам различать запахи с расстояния до 1 км и даже больше. Люди склонны "слушать" запахи, но собаки просто вдыхают их.

Они делают 3-7 вдохов подряд, собирая информацию в носовой полости. Этот процесс концентрирует запах, помогая собаке более точно его идентифицировать.

Уточнения

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Сети высмеяли неряшливую причёску Максима Галкина* и посоветовали ему найти парикмахера
Как сохранить цвет волос: простые лайфхаки от стилиста
Фигурист Десятов отстранён в США: скандал с неподобающим поведением
Постоялица отеля раскрыла последние слова Лиама Пейна перед смертью: Я облажался
Мифы об опасности Wi-Fi: почему вам не нужно беспокоиться
Секреты безопасного багажа: как защитить чемодан от повреждений во время полета
Что делать с сидератами осенью
Как медицина приближает нас к столетнему юбилею
Клава Кока вышла на связь после слухов о расставании с возлюбленным: чем хуже у девушки дела
Секреты долголетия: пять продуктов от врача Янга, которые замедляют старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.