Как работает обоняние у собаки: удивительные факты

Внутренняя поверхность носа собаки выстлана более толстым и обширным обонятельным эпителием по сравнению с человеком.
В то время как у людей обонятельный эпителий составляет около 7-10 см², у собак он покрывает примерно 250-400 см², что делает его в 15 раз больше. Это позволяет собакам различать запахи с расстояния до 1 км и даже больше. Люди склонны "слушать" запахи, но собаки просто вдыхают их.
Они делают 3-7 вдохов подряд, собирая информацию в носовой полости. Этот процесс концентрирует запах, помогая собаке более точно его идентифицировать.
Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.
От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.