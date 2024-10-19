Как работает обоняние у собаки: удивительные факты

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что такое обоняние у собаки

Внутренняя поверхность носа собаки выстлана более толстым и обширным обонятельным эпителием по сравнению с человеком.

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В то время как у людей обонятельный эпителий составляет около 7-10 см², у собак он покрывает примерно 250-400 см², что делает его в 15 раз больше. Это позволяет собакам различать запахи с расстояния до 1 км и даже больше. Люди склонны "слушать" запахи, но собаки просто вдыхают их.

Они делают 3-7 вдохов подряд, собирая информацию в носовой полости. Этот процесс концентрирует запах, помогая собаке более точно его идентифицировать.

Уточнения

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха, способность определять запах веществ, разновидность хеморецепции.



