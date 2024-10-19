Можно ли котам еть мороженое: мнение ветеринаров

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли давать мороженое кошке

Фруктовое и молочное мороженое не считается полезным для кошек, так как оно не содержит большинства питательных веществ, в которых нуждаются кошки. Кроме того, мороженое содержит много сахара, красителей и ароматизаторов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tail furry, CC BY-SA 4.0

Если вы хотите чем-то угостить своего питомца, следует внимательно проверять этикетку продукта. В составе не должно быть соли, сахара, красителей и ароматизаторов. Поэтому стоит убедиться в безопасности продукта. Также кошки, как правило, плохо переносят молочные продукты — молоко, йогурт, сливки.

Если вы хотите угостить своего питомца замороженным лакомством, можно приготовить постный замороженный куриный бульон. Однако большинство кошек не любят есть что-то холодное и ледяное.

Животное может отказаться от поедания замороженного лакомства даже в сильную жару. Это связано с тем, что кошки являются классическими охотниками и с удовольствием едят свою еду, когда она только что выловленная и еще теплая.

Поэтому большинство питомцев предпочитают консервы комнатной температуры или даже слегка теплые. Замороженные продукты, как правило, просто не по вкусу.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

