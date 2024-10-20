Что делать, если кошка громко мяукает по ночам

Почему кошка не даёт вам спать по ночам

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек страдают от недосыпа из-за ночных концертов своих питомцев. Постоянное мяуканье кошек ночью может лишить вас сна, но вместо того чтобы наказывать животное (что категорически запрещено), стоит разобраться в причинах такого поведения. Узнав источник проблемы, вы сможете легко найти решение:

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Охотничий инстинкт

Кошки — прирождённые охотники, и ночь для них — идеальное время для активности. Даже если в вашей квартире нет никакой добычи, инстинкты заставляют их бегать и громко мяукать, распугивая "воображаемых мышей".

Голод

Нередко кошка может разбудить вас ночью просто потому, что хочет поесть. Если последняя порция корма была предложена слишком рано, ваш питомец может почувствовать голод среди ночи.

Жажда

Ещё одна простая причина ночного мяуканья — недостаток воды. Убедитесь, что миска вашего питомца всегда наполнена свежей водой.

Нехватка общения

Если вы часто пропадаете на работе или долго отсутствуете, кошка может чувствовать себя одинокой. Когда вы наконец возвращаетесь домой, она захочет восполнить недостающий контакт и привлечь ваше внимание ночью.

Гормональные изменения

Некастрированные коты и нестерилизованные кошки могут испытывать повышенную активность в период половой зрелости, что сопровождается громкими призывами найти партнёра.

Стресс или тревога

Стресс у кошек может возникнуть по разным причинам: от переезда до появления нового члена семьи. Ночное мяуканье может быть одним из признаков беспокойства питомца.

Проблемы со здоровьем

Если кошка раньше спала по ночам спокойно, а теперь начала мяукать и её поведение изменилось, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В таком случае лучше обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





Инсти́нкт - это совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения.

