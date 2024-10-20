Что делать, если кошка громко мяукает по ночам

Многие владельцы кошек страдают от недосыпа из-за ночных концертов своих питомцев. Постоянное мяуканье кошек ночью может лишить вас сна, но вместо того чтобы наказывать животное (что категорически запрещено), стоит разобраться в причинах такого поведения. Узнав источник проблемы, вы сможете легко найти решение:
Кошки — прирождённые охотники, и ночь для них — идеальное время для активности. Даже если в вашей квартире нет никакой добычи, инстинкты заставляют их бегать и громко мяукать, распугивая "воображаемых мышей".
Нередко кошка может разбудить вас ночью просто потому, что хочет поесть. Если последняя порция корма была предложена слишком рано, ваш питомец может почувствовать голод среди ночи.
Ещё одна простая причина ночного мяуканья — недостаток воды. Убедитесь, что миска вашего питомца всегда наполнена свежей водой.
Если вы часто пропадаете на работе или долго отсутствуете, кошка может чувствовать себя одинокой. Когда вы наконец возвращаетесь домой, она захочет восполнить недостающий контакт и привлечь ваше внимание ночью.
Некастрированные коты и нестерилизованные кошки могут испытывать повышенную активность в период половой зрелости, что сопровождается громкими призывами найти партнёра.
Стресс у кошек может возникнуть по разным причинам: от переезда до появления нового члена семьи. Ночное мяуканье может быть одним из признаков беспокойства питомца.
Если кошка раньше спала по ночам спокойно, а теперь начала мяукать и её поведение изменилось, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. В таком случае лучше обратиться к ветеринару.
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