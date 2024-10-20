Как быстро и эффективно почистить кошачий туалет

Экспресс-метод: как почистить кошачий лоток за минуту

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда владельцы кошек сталкиваются с нехваткой времени на выполнение повседневных дел, таких как уборка кошачьего лотка. Хотя это может показаться утомительным и длительным процессом, существует быстрый способ, позволяющий справиться с задачей всего за 60 секунд. Рассмотрим экспресс-метод очистки кошачьего туалета:

Фото: flickr.com by MiNe, CC BY 2.0

Подготовка

На подготовку вам понадобится всего 10 секунд: наденьте перчатки, возьмите совок и приготовьте пакет для отходов.

Просеивание

Просеивание наполнителя займёт 20 секунд. Для этого используйте сетчатый совок, с помощью которого вы сможете быстро выбрать все комки, оставив чистый наполнитель.

Удаление отходов

Удалите все комки и отходы, выбросив их в пакет — на это у вас уйдёт 15 секунд. Если останется немного времени, проверьте углы лотка на наличие загрязнений.

Добавление свежего наполнителя

После удаления отходов добавьте новую порцию наполнителя, чтобы поддерживать уровень от 5 до 7 см — это оптимальная глубина для кошачьего комфорта. Этот этап займет около 10 секунд.

Финальный штрих

Распределите наполнитель равномерно и соберите гранулы, которые могли рассыпаться вокруг. На это потребуется последние 5 секунд.

Теперь ваш кошачий лоток чист и готов к использованию всего за 60 секунд!