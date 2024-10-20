Почему кошка выбирает другое место для сна

Нашлось место лучше: почему кошка больше не спит с хозяином

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы кошек любят, когда их питомцы спят рядом с ними, ведь это добавляет ощущение уюта и спокойствия. Большинство кошек с удовольствием делят постель с хозяином. Однако бывают случаи, когда кошка внезапно перестаёт приходить к вам в кровать. В чём могут быть причины такого поведения?

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Нашлось место поудобнее

Хотя может показаться, что кошка выбирает вашу кровать исключительно из-за привязанности, на самом деле её больше интересует комфорт. Если ваш питомец нашёл более удобное место для отдыха, вы заметите, что он реже приходит к вам спать.

Беспокойный сон хозяина

Кошки — животные, ценящие тишину и спокойствие. Если вы часто ворочаетесь или двигаетесь во сне, это может нарушать покой вашего любимца. В таком случае кошка отправится искать место, где её сон не будет нарушаться.

Присутствие гостей

Если у вас остались гости на ночь, кошка может почувствовать себя некомфортно или даже воспринимать их как потенциальных угроз. В этой ситуации питомец предпочтёт спать в более защищённом, безопасном месте.