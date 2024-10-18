Как растения помогают собакам оставаться здоровыми

Многие собаководы задаются вопросом, почему их питомцы с удовольствием поедают траву. Около 79% собак хотя бы раз в жизни пробовали зелёные побеги. Около 22% животных стошнило после трапезы. Большинство же собак остаются здоровыми и довольными после такого перекуса.
Ранее бытовало мнение, что собаки, как и кошки, используют траву для прочистки желудка или для самолечения, однако это оказалось не основной причиной. Скорее всего, собаки просто наслаждаются вкусом и ароматом свежей травы. Многие владельцы отмечают, что их четвероногие друзья особенно охотно едят траву весной, когда природа пробуждается.
Собаки и их дикие родственники, волки, по сути своей почти всеядны и потребляют растения для восполнения определённых веществ. Зелёные растения и ягоды занимают небольшую, но важную часть рациона волков, и, по всей вероятности, собакам тоже требуется такая добавка. Трава, например, является отличным источником клетчатки, которой может не хватать в стандартном рационе домашних животных. Важно лишь убедиться, что трава, которую ест ваш питомец, не обработана химическими веществами.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пищевы́е воло́кна (клетачтка) - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.