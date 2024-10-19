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Когда пора стричь когти? Смотрите на то, как пёс ходит

1:40
Зоосфера

В природе у животных происходит естественный процесс стачивания когтей. Например, собаки ежедневно преодолевают километры по асфальту и пересечённой местности, что позволяет им поддерживать когти в надлежащем состоянии.

Когда пора стричь когти? Смотрите на то, как пёс ходит
Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

Чтобы у домашней собаки были здоровые лапы, опорно-двигательный аппарат и когти, с ней необходимо гулять как минимум два раза в день по несколько часов. Прогулки по различным поверхностям, таким как земля, асфальт или деревянный настил, не только тренируют мышцы, но и способствуют естественному стачиванию когтей до оптимальной длины.

Однако не у всех есть возможность так долго и часто гулять с собакой. К тому же, иногда у конкретного животного когти растут быстрее, чем у других. Что делать в таких случаях?

Обратите внимание на походку своего питомца. Если вы слышите характерное "цоканье" от соприкосновения когтей с полом, это является сигналом к тому, что пора приступить к стрижке когтей.

Вот несколько признаков, которые могут указывать на необходимость более частой стрижки:

— Плохое качество когтей: они слоятся, откалываются, появляются трещины. Это может быть следствием неправильной техники стрижки или недостатка питательных веществ в организме.

— Хромота или неуклюжая походка.

— Врастание когтей в подушечки лап. Это серьезная и болезненная проблема, требующая срочного обращения к ветеринарному врачу.

Приучать к стрижке когтей необходимо с раннего возраста, так как обычно это вызывает у питомца стресс.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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