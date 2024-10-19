Медвежонок-альбинос Умка прогуливался по лесу и попал в фотоловушку

В одном из российских регионов в объектив фотоловушки попал редкий медвежонок-альбинос по кличке Умка. Об этом сообщает Telegram-канал "UTV Стерлитамак, Салават, Ишимбай".
Первый раз уникальный малыш был замечен ещё год назад в национальном парке "Башкирия". За это время он набрал рост и силу.
"Родилась Умка у обычных бурых медведей, но стала "белой вороной" из-за недостатка меланина. Случается такое в мире диких животных один раз на 10 тысяч", — рассказали в нацпарке.
По словам сотрудников учреждения, выживание такого альбиноса в дикой природе — большая редкость, поскольку яркая окраска делает его заметным для хищников. Зоологи считают, что выживание такого медвежонка в дикой природе — настоящее чудо.
Альбинизм (от лат. albus - "белый") — наследственное заболевание, полное или почти полное отсутствие пигмента меланина (у животных) или хлорофилла (у растений).
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