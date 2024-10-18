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ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье

0:50
Зоосфера

В сети появилось видео с сотнями бегающих по обочине дороги свиней в приграничных районах Курской области. Животные разбежались из разрушенных ферм и крупных свиноводческих комплексов.

ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Фото: Канал t.me/mash_donbass by Скриншот видео канала t.me/mash_donbass, PDM

По сообщению местных СМИ, взрослые свиньи и поросята которых не успели эвакуировать после атаки ВСУ на Курскую область, бродят по окрестностям в поисках пищи.

"Вот это да! Армия ВСУ наступает", - комментирует автор видео. 

На кадрах можно увидеть, как животные хаотично бегают вдоль трассы возле Новоселидовки, создавая помехи для движения транспорта.

Мужчина, снявший видео, отмечает, что свиньи одичали, перерыли всю обочину и буквально бросаются под машины. Некоторые из них погибли под колёсами. 

Уточнения

Свины́е или сви́ньи (лат. Suidae), — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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