ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье

В сети появилось видео с сотнями бегающих по обочине дороги свиней в приграничных районах Курской области. Животные разбежались из разрушенных ферм и крупных свиноводческих комплексов.
По сообщению местных СМИ, взрослые свиньи и поросята которых не успели эвакуировать после атаки ВСУ на Курскую область, бродят по окрестностям в поисках пищи.
"Вот это да! Армия ВСУ наступает", - комментирует автор видео.
На кадрах можно увидеть, как животные хаотично бегают вдоль трассы возле Новоселидовки, создавая помехи для движения транспорта.
Мужчина, снявший видео, отмечает, что свиньи одичали, перерыли всю обочину и буквально бросаются под машины. Некоторые из них погибли под колёсами.
Свины́е или сви́ньи (лат. Suidae), — семейство парнокопытных из подотряда свинообразных, включающее 8 видов.
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